Coronavirus, venerdì quasi 10mila denunciati: record (Di sabato 21 marzo 2020) record di denunce ieri, 20 marzo, da parte delle forze dell'ordine a causa della mancata osservanza del decreto contro il Coronavirus. Secondo quanto segnala il Viminale, venerdì sono state controllate 223.633 persone e 9.888 sono state denunciate: dall'avvio dei controlli, l'11 marzo, non erano mai state così tante (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Oltre 70mila i denunciati Con i controlli di ieri, salgono a 1.650.644 le persone fermate dall'11 marzo, di cui 70.973 quelle denunciate per mancato rispetto degli ordini dell'autorità e 1.600 per attestazioni false. Sono invece 834.661 gli esercizi commerciali controllati e 1.977 i titolari denunciati. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, quelli controllati il 20 marzo sono stati 91.129, per un totale di 104 esercenti denunciati e 19 attività sospese (LE TAPPE ...

Coronavirus - Sala (regione Lombardia) : "Venerdì raggiunto record mobilità - arrivati al 41%. Più movimenti su arterie turistiche - rimanete in casa" (Di sabato 21 marzo 2020)

