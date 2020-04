Coronavirus | report Iss | l'età media delle vittime è 78 | 5 anni

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Il tesoro nascosto dei #neofascisti ? Chi diffonde #fakenews sul #coronavirus? ? Chi… - reportrai3 : Alle 20.00 circa Sigfrido #Ranucci sarà ospite di @fabfazio a @chetempochefa su @RaiDue , con anticipazioni sulla… - reportrai3 : Chi ha spammato fake news sul coronavirus e perché? Lunedì prossimo #Report ve lo racconterà attraverso un viaggio… - Black_Tulip80 : @fandango1810 @GiuseppeConteIT A quanto pare si vedendo in dati dell’ISS - Rog_2 : RT @LieraMarco: L’appecoramento della UE che dopo le minacce cinesi edulcora un rapporto sul Covid-19 e sulle responsabilità di Pechino. Re… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report

Agenzia ANSA

Metà del mercato floricolo ligure andato in fumo. In crisi più di 4mila aziende. L’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai (Lega), ieri ha comunicato i dati della calamità della floricoltura ...Coronavirus in Umbria, crolla il numero dei reati. La Direzione centrale della polizia criminale, dipartimento pubblica sicurezza, ha elaborato un report sull’andamento dei reati in piena emergenza Co ...