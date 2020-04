Coronavirus | report Iss | l'età media delle vittime è 78 | 5 anni

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Gli ospedali italiani hanno bisogno di milioni di mascherine per fronteggiare l’emerge… - reportrai3 : Chi ha spammato fake news sul coronavirus e perché? Lunedì prossimo #Report ve lo racconterà attraverso un viaggio… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Chi ha spammato fake news sul coronavirus e perché? Lo racconteremo attraverso un via… - maggieargan : RT @jacopo_iacoboni: Scoop Nyt: dopo pressioni forti dalla Cina, l’Ue addolcisce il report che denuncia la disinformation cinese sul Corona… - mauro_arena : RT @jacopo_iacoboni: Scoop Nyt: dopo pressioni forti dalla Cina, l’Ue addolcisce il report che denuncia la disinformation cinese sul Corona… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report

Radiogold

In base ad un report stilato dalla Lombardia, circa 45.500 persone si spostano tutti i giorni in regione per andare a lavoro, presentando sintomi da coronavirus. Il rapporto è stato anticipato ...Nel numero di Focus adesso in edicola troverete uno speciale sul coronavirus, sulla sua insidiosità ma soprattutto sulle capacità ... Lì il professore Andrea Crisanti, docente di Microbiologia ...