Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora

zazoomnews : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori - zazoomblog : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori - zazoomnews : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori - zazoomblog : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Come buttare via la spazzatura senza rischio di contagio. Ma non tutte possono farlo... - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe CORONAVIRUS. Lunghe file in Comune per il sussidio, sindaco si scaglia contro il Governo Alessandro Ceci Primo Maggio 2020, il Concertone resiste e non risulta sottotono: Ambra si conferma padrona di casa ideale

Non era facile continuare il tradizionale Concerto del Primo Maggio, da Roma, durante l'emergenza Coronavirus. Mentre ovunque risuona "State a casa" da ormai settimane e le nostre vite si sono quasi f ...

I piccoli Europei annullati e la ripresa incerta da lunedì

La Len annuncia oggi di aver annullato tutti gli Europei giovanili previsti per quest’estate: a causa del coronavirus la federazione guidata da Paolo Barelli dovrà ora decidere per le fasi finali dell ...

Non era facile continuare il tradizionale Concerto del Primo Maggio, da Roma, durante l'emergenza Coronavirus. Mentre ovunque risuona "State a casa" da ormai settimane e le nostre vite si sono quasi f ...La Len annuncia oggi di aver annullato tutti gli Europei giovanili previsti per quest’estate: a causa del coronavirus la federazione guidata da Paolo Barelli dovrà ora decidere per le fasi finali dell ...