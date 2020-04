Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora

zazoomnews : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori - zazoomblog : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Come buttare via la spazzatura senza rischio di contagio. Ma non tutte possono farlo... - - tempoweb : Come buttare via la spazzatura senza rischio di contagio. Ma non tutte possono farlo... - - zazoomnews : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe Coronavirus Veneto, Zaia in diretta: «Niente passeggiate lunghe: rispettate la vicinanza... Il Gazzettino Zizek: «Non dobbiamo scegliere tra economia e salute, ripensiamole»

In questi giorni infettati dal coronavirus e dalla sua paura, la realtà sta corrodendo l’immaginazione. Non sappiamo quando e come verranno girati nuovi film, nuove serie tv e altre narrazioni affini, ...

Jennifer Doudna: «In tre settimane il Covid ha cambiato la ricerca»

«Le prime notizie sulla diffusione del Covid-19 fuori dalla Cina, a metà febbraio, suscitarono molta inquietudine nel laboratorio di genomica. Ci rimboccammo ancora di più le maniche: le nostre ricerc ...

In questi giorni infettati dal coronavirus e dalla sua paura, la realtà sta corrodendo l’immaginazione. Non sappiamo quando e come verranno girati nuovi film, nuove serie tv e altre narrazioni affini, ...«Le prime notizie sulla diffusione del Covid-19 fuori dalla Cina, a metà febbraio, suscitarono molta inquietudine nel laboratorio di genomica. Ci rimboccammo ancora di più le maniche: le nostre ricerc ...