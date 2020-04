Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora

zazoomnews : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori - zazoomblog : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Come buttare via la spazzatura senza rischio di contagio. Ma non tutte possono farlo... - - tempoweb : Come buttare via la spazzatura senza rischio di contagio. Ma non tutte possono farlo... - - zazoomnews : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe Coronavirus Veneto, Zaia in diretta: «Niente passeggiate lunghe: rispettate la vicinanza... Il Gazzettino Coronavirus: tutti i malati sviluppano gli anticorpi

Chi guarisce dal Covid-19 sviluppa sempre gli anticorpi protettivi al virus. La conferma arriva da uno studio della Chongqing Medical University, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, che ha rilev ...

Invesco, tre scenari per la ripresa Usa dopo il coronavirus

Formulare previsioni economiche non è mai stato difficile quanto in questo momento. L’andamento della pandemia, infatti è ancora avvolto da numerose incertezze che potrebbero avere enormi ricadute sul ...

Chi guarisce dal Covid-19 sviluppa sempre gli anticorpi protettivi al virus. La conferma arriva da uno studio della Chongqing Medical University, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, che ha rilev ...Formulare previsioni economiche non è mai stato difficile quanto in questo momento. L’andamento della pandemia, infatti è ancora avvolto da numerose incertezze che potrebbero avere enormi ricadute sul ...