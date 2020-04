Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe Coronavirus Veneto, Zaia in diretta: «Niente passeggiate lunghe: rispettate la vicinanza... Il Gazzettino Coronavirus, CDP: via alla rinegoziazione dei mutui per gli enti territoriali

Per sostenere il Sistema Italia danneggiato dalla pandemia, CDP ha varato misure da miliardi di euro a favore di imprese e enti territoriali. Per questi ultimi c’è la possibilità di rinegoziare i mutu ...

“Il Paese non può essere confinato a lungo”. A parlare è il primo ministro francese, Edouard Philippe, illustrando davanti all'Assemblea Nazionale a Parigi il piano di graduale de-confinamento - la no ...

