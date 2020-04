Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe Coronavirus nel mondo, la Germania allenta il lockdown e il tasso di contagio risale. Rischio cancellazione per le Olimpiadi nel 2021 la Repubblica Coronavirus, H&M chiude 7 punti vendita: 145 posti di lavoro a rischio

Lo stesso in cui sono stati messi nero su bianco i nomi dei punti vendita che, anche al termine del lungo periodo di lockdown, non ritireranno su le serrande. I primi 3 punti negozi che non ...

Coronavirus Roma, scuole aperte da luglio ma come centri estivi

In Campidoglio c'è un piano per riaprire le scuole a luglio. Materne ed asili nido, con la formula dei centri estivi, quindi con una nuova iscrizione ad hoc. Obiettivo: offrire un aiuto ai genitori ch ...

