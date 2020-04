Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora

lucalofranco : Lunghe attese per la #metro a #Roma Per chi sia stato anche una sola volta a #Termini alle 7 di mattina, sarà facil… - laura12ottobre : @MartinaDp98 @makkox @BarillariM5S @BforBarillari Invece di fare queste cattiverie per ridere voi, pensate a sollec… - laura12ottobre : ... @MinisteroSalute mandate televisori, anche usati, nelle camere degli ospedali e lunghe degenze dove sono isolat… - MapsGroup : Su @Digital_Day di oggi, un breve focus riguardo il servizio @ROIALTY_live @zero_coda, tra le migliori soluzioni d… - zazoomblog : Coronavirus lunghe code fuori dai supermercati. FOTO - #Coronavirus #lunghe #fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe Coronavirus, sì a uscite più lunghe e ai negozi aperti anche la domenica Il Vibonese Fase 2, poche deroghe al lockdown il 27 aprile: apriranno solo i cantieri pubblici

Tra i temi sul tavolo del governo, e affrontato nella lunga riunione del premier Giuseppe Conte con capi delegazione e ministri, c'è anche quale meccanismo "d'emergenza" introdurre se, dopo il primo ...

Covid-19: oltre 1400 tamponi e solo 3 positivi. Ancora un decesso in Umbria

Nel giorno della Liberazione che coincide a quello successivo del record positivo lungo la curva umbra del Covid-19, forse ci saremmo aspettati di potere trovare il numero zero tra i positivi delle ...

Tra i temi sul tavolo del governo, e affrontato nella lunga riunione del premier Giuseppe Conte con capi delegazione e ministri, c'è anche quale meccanismo "d'emergenza" introdurre se, dopo il primo ...Nel giorno della Liberazione che coincide a quello successivo del record positivo lungo la curva umbra del Covid-19, forse ci saremmo aspettati di potere trovare il numero zero tra i positivi delle ...