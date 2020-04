Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe Coronavirus, Canton Ticino riapre i cantieri: lunghe code al confine TGCOM Coronavirus Covid-19: Cile, vescovi riuniti in assemblea in modo virtuale. Mons. Silva, “oggi evangelizzare significa umanizzare”

Per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, l’incontro si tiene per la prima volta nella ... nell’immediato e anche a lungo termine. Nelle parole di apertura di questa assemblea plenaria, il ...

FaiNotizia - Sanità e Regioni alle prese con il coronavirus. Intervista a Tonino Aceti

E questa crisi legata all'emergenza coronavirus che cosa quali carenze evidenziato soprattutto dalla insomma ... nuovo del del personale in particolare del personale infermieristico a vostro avviso ...

