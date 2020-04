Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora

Corriere : Romani in fuga per Pasqua: lunghe code e posti di blocco anti-gita - MediasetTgcom24 : Coronavirus, posti di blocco 'anti-gite': lunghe code per uscire da Roma #coronavirus - pieffe1411 : RT @SfrenzyChannel: #Bellinzona: per sentire certe domande in sala, mal poste, lunghe e ripetitive è meglio tornare a conferenze stampa a p… - Gufo731Gufo73 : RT @SfrenzyChannel: #Bellinzona: per sentire certe domande in sala, mal poste, lunghe e ripetitive è meglio tornare a conferenze stampa a p… - marcodot : RT @SfrenzyChannel: #Bellinzona: per sentire certe domande in sala, mal poste, lunghe e ripetitive è meglio tornare a conferenze stampa a p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe Coronavirus Veneto, Zaia in diretta: «Niente passeggiate lunghe: rispettate la vicinanza... Il Gazzettino Coronavirus: a San Severino 18 i casi positivi. Il sindaco: "Piangiamo 4 vittime, ma altri ci hanno lasciato in circostanze sospette"

2' di lettura 16/04/2020 - Salgono a 18 i pazienti positivi al Covid-19 nel Comune di San Severino Marche dove altre ... Una cosa è certa: la nostra quotidianità per un periodo ancora lungo ...

COVID-19: come verificare l’applicazione dei protocolli per i cantieri edili?

Laddove sia poi presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere il cantiere, “va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento ... regolamentazione per il ...

2' di lettura 16/04/2020 - Salgono a 18 i pazienti positivi al Covid-19 nel Comune di San Severino Marche dove altre ... Una cosa è certa: la nostra quotidianità per un periodo ancora lungo ...Laddove sia poi presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere il cantiere, “va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento ... regolamentazione per il ...