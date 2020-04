Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe Coronavirus Veneto, Zaia in diretta: «Niente passeggiate lunghe: rispettate la vicinanza... Il Gazzettino Coronavirus, Spallanzani: "155 ricoverati, numero più basso di aprile"

Oggi il numero di pazienti Covid-19 ricoverati allo Spallanzani è il più basso nel mese di aprile ... ed hanno giocato un ruolo decisivo nello sviluppo di trattamenti che rendono oggi possibile alle ...

Piemonte, le morti non si fermano ma la giunta minimizza

Secondo i dati raccolti dalla Fp Cgil sarebbero 450 le morti sospette nelle Rsa (ospiti deceduti con sintomi da Coronavirus) e oltre 400 gli operatori contagiati. Con l’aumento dei tanto attesi ...

