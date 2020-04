Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe Coronavirus Veneto, Zaia in diretta: «Niente passeggiate lunghe: rispettate la vicinanza... Il Gazzettino Covid19, paseggiate fino a 400 metri da casa a Giulianova. Ecco l’ordinanza

Il Sindaco Jwan Costantini ha firmato un’ordinanza contente proroghe, divieti e nuove disposizioni sulle misure per la prevenzione ed il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, valida ...

Cgl Brindisi:TROPPI CONTAGI NELLE RESIDENZE SOCIO SANITARIE E RIABILITATIVE. RICHIESTA COMMISSARIAMENTO

Sono eccessivi, una enormità, i contagi di Coronavirus rilevati in alcune Strutture Socio Sanitarie Riabilitative ... che si è venuta a creare le condizioni economiche della associazione non ...

