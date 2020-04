Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora

Corriere : Romani in fuga per Pasqua: lunghe code e posti di blocco anti-gita - MediasetTgcom24 : Coronavirus, posti di blocco 'anti-gite': lunghe code per uscire da Roma #coronavirus - OCCHIOCHETIVEDO : Dopo lunghe ed accurate ricerche scientifiche, gli scienziati. Hanno stabilito che il #coronavirus stenta ad espand… - ParentesGraffia : Ma perchè i giornalisti italiani fanno domande che sono più lunghe delle risposte ? Vogliono sentire cos'ha da dire… - bnotizie : Coronavirus Veneto, Zaia in diretta: «Niente passeggiate lunghe: rispettate la vicinanza oppure rimetto i lim… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe Coronavirus Veneto, Zaia in diretta: «Niente passeggiate lunghe: rispettate la vicinanza... Il Gazzettino Ema Kovac di Pechino Express/ “Coronavirus? Fatto il tampone” e su Gennaro Lillio…

Ema Kovac dopo l’esperienza di Pechino Express 2020 ha raccontato di aver temuto il peggio per via del Coronavirus. La ex Madre Natura è stata ospite di una diretta Instagram di Costantino Della ...

BetVictor lascia la Isthmian League. Il Covid-19 si fa sentire tra i semi-professionisti

Sebbene non esplicitamente menzionato tra le cause della risoluzione dell’accordo, il Covid-19 ha fatto la sua parte. Di fatto l’agenzia di scommesse ... dovuta alla situazione economica resa ...

