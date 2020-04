Coronavirus in Italia e nel mondo | le ultime notizie in diretta

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - Avvenire_Nei : #Coronavirus Parla il commissario dell’Unione all’Economia @PaoloGentiloni evitare di uscire dalla crisi con vincit… - lorepregliasco : Ma se la smettessimo di parlare di un modello Italia che ha funzionato poco e male (basta leggere i dati) e guardas… - carcos97 : RT @artribune: Occuparsi di arte italiana è possibile (e doveroso) - pensivin : RT @todorov_denis: Poco prima del coronavirus Beppe Grillo stranamente frequentava l'ambasciatore cinese in Italia. Aprite gli occhi SANTO… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Calano i contagi, le vittime e i ricoveri giornalieri anche in Lombardia. Per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus, in Italia cala il numero delle persone attualmente malate.In questi giorni la Lega Serie A sta ponendo le basi per riaprire un campionato fermo da inizio marzo. Ma la coesistenza tra calcio e Covid-19 non è solo un problema italiano. Anche gli altri grandi ...