Coronavirus in Italia e nel mondo | le ultime notizie in diretta

Nuova stretta del governo: stop alle attività ludiche all'aperto, chiusi gli alimentari nelle stazioni e niente spostamenti nelle seconde case nel weekend. Code davanti ai supermercati in diverse città. Nel mondo oltre 275mila contagi e più di 11400 morti

Coronavirus - in Italia 156.363 contagiati totali : 19.899 deceduti e 34.211 guariti. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) Nuova stretta del governo: stop alle attività ludiche all'aperto, chiusi gli alimentari nelle stazioni e niente spostamenti nelle seconde case nel weekend. Code davanti ai supermercati in diverse città. Neloltre 275mila contagi e più di 11400 morti

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - Avvenire_Nei : #Coronavirus Parla il commissario dell’Unione all’Economia @PaoloGentiloni evitare di uscire dalla crisi con vincit… - repubblica : Coronavirus in Italia, Conte: 'Riaperture al via il 4 maggio, piano nazionale omogeneo per tutte le regioni' [aggio… - infoitinterno : Coronavirus Italia, oggi 433 vittime e 2.128 guariti. Trend ancora in calo negli ospedali - BeatrixKiddoD : RT @AusiliaAusilia1: “Comitato d’affari dei 17”, perché decideranno in merito alle attività che avranno diritto o meno ad una ripresa lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, in Italia 433 vittime (+1,9%) e 3.047 nuovi casi positivi (+1,7%) Il Sole 24 ORE Barbaro (Asi) “Bisogna aiutare i gestori degli impianti sportivi”

ROMA (ITALPRESS) – “Finora da parte del Governo non ho visto nulla di concreto per aiutare il mondo dello sport italiano, che e’ in estrema ... emergenza sanitaria provocata dalla pandemia Covid-19.

GameStop: i negozi italiani riaprono al pubblico, è ufficiale

Dopo la chiusura avvenuta a metà marzo a causa dell'emergenza Coronavirus GameStop Italia ha annunciato la riapertura dei propri punti vendita, al momento sono stati aperti alcuni negozi in Lombardia, ...

