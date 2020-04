Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta (Di sabato 21 marzo 2020) Nuova stretta del governo: stop alle attività ludiche all'aperto, chiusi gli alimentari nelle stazioni e niente spostamenti nelle seconde case nel weekend. Code davanti ai supermercati in diverse città. Nel mondo oltre 275mila contagi e più di 11400 morti Leggi su tg24.sky Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Coronavirus - in Italia 156.363 contagiati totali : 19.899 deceduti e 34.211 guariti. FOTO

Coronavirus - la situazione in Italia : grafici e mappe (Di sabato 21 marzo 2020) Nuova stretta del governo: stop alle attività ludiche all'aperto, chiusi gli alimentari nelle stazioni e niente spostamenti nelle seconde case nel weekend. Code davanti ai supermercati in diverse città. Neloltre 275mila contagi e più di 11400 morti

CarloCalenda : Proposta a @GiuseppeConteIT. Una sacco di fabbriche in Italia hanno continuato a lavorare con DPI e distanze. Verif… - MedicalFactsIT : Coronavirus: una proposta per riaprire l’Italia #coronavirus #medicalfacts #robertoburioni - ricpuglisi : Se SALVINI tornasse al potere potremmo finire in una situazione FOLLE in cui contemporaneamente gira il… - Pasqual24320045 : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus. ?Riaperture, la nuova mappa. È in arrivo il decreto per riaprire ?da lunedì. Moda ancora in bilico https:… - leymordaza1 : RT @Corriere: Trump blocca fondi all’Oms: «Suoi errori sono costati vite umane» -