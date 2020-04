Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta (Di sabato 21 marzo 2020) Nuova stretta del governo: stop alle attività ludiche all'aperto, chiusi gli alimentari nelle stazioni e niente spostamenti nelle seconde case nel weekend. Code davanti ai supermercati in diverse città. Nel mondo oltre 275mila contagi e più di 11400 morti Leggi su tg24.sky Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA

Cinema e Coronavirus | Drive-in in Texas e in Italia? (Di sabato 21 marzo 2020) Nuova stretta del governo: stop alle attività ludiche all'aperto, chiusi gli alimentari nelle stazioni e niente spostamenti nelle seconde case nel weekend. Code davanti ai supermercati in diverse città. Neloltre 275mila contagi e più di 11400 morti

lorepregliasco : Perché in Germania ci sono molti meno morti che in Italia? Perché hanno gestito il #coronavirus molto meglio di noi… - Rinaldi_euro : NE PRENDIAMO ATTO!!! Coronavirus: Marattin, 'Gualtieri ha ottenuto Mes senza condizioni, Parlamento discuta' - Fort… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Trump pubblica un decreto per aiutare l'Italia #coronavirus - SamGibili1 : RT @gustinicchi: TELEFONATA CON PARASSITOLOGO-INFETTIVOLOGO DEL NORD ITALIA Io: Salve Dottor XXXX, cosa pensa di questo governo? Da un pun… - VotaSpartaco : RT @MarcoRizzoPC: BILDERBERG. Vittorio #COLAO, ex Ceo Vodafone, guiderà la task force di alto livello, incaricata dal governo CONTE di stud… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia, 156.363 casi positivi e 19.899 morti. Il bollettino del 12 aprile Corriere della Sera Palermo non rinuncia all’arrustuta: barbecue sui tetti – VIDEO

getta ombra sulla difficoltà di far rispettare le regole che dovrebbero contenere la diffusione del Coronavirus, la malattia virale esplosa in Cina che si è propagata velocemente in tutta Europa ...

Coronavirus, trend stabile. Villani: “Tempi brevi per il vaccino”

Sale quindi a 19.899 il numero delle vittime nel Paese dall'inizio dell'emergenza. Sono 431 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore. (Tiscali.it) Li il rischio di contagio è 84 volte ...

getta ombra sulla difficoltà di far rispettare le regole che dovrebbero contenere la diffusione del Coronavirus, la malattia virale esplosa in Cina che si è propagata velocemente in tutta Europa ...Sale quindi a 19.899 il numero delle vittime nel Paese dall'inizio dell'emergenza. Sono 431 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore. (Tiscali.it) Li il rischio di contagio è 84 volte ...