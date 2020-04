Addio a Gianni Mura | storica firma di Repubblica

(Di sabato 21 marzo 2020) È morto, giornalista e scrittore, dal 1976di, 74 anni, si è spento questa mattina all'ospedale di Senigallia (Ancona), per un attacco cardiaco improvviso. Nato a Milano nel 1945, ha scritto pagine memorabili sullo sport e l'Italia degli ultimi decenni, dal calcio al ciclismo. Tra i tanti libri, nel 2007 scrisse il suo primo romanzo, "Giallo su giallo", vincitore del Premio Grinzane: è stato tra i più grandi cronisti del Tour de France.

