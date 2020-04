Bubu_chacha__ : Eri e rimarrai una persona straordinariamente unica: simpatico, matto, gentile e premuroso. L'ufficio non sarà più… - zazoomnews : Addio a Gianni Mura storica firma di Repubblica - #Addio #Gianni #storica #firma - zazoomblog : Addio a Gianni Mura storica firma di Repubblica - #Addio #Gianni #storica #firma - Gianni_Carbini : RT @BfcOfficialPage: Addio Presidente: - anteloperock : @gianni_pinelli @CesareSacchetti Da febbraio 2020, l’addio a quel poco di democrazia che era rimasta -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gianni

Il Gazzettino

E i medici che in questi ultimi anni lo hanno seguito con affetto, dall’amico e medico personale Pietro Ricci, a Vittorio Stefoni, il cardiologo Giovanni Melandri, per non dimenticare gli infermieri.«Ora che sono povero» diceva scherzando ma sapendo d’essersi realmente impoverito. Forse per la prima volta s’era davvero sentito vulnerabile. di MICOL LAVINIA LUNDARI di SABRINA CAMONCHIA di GIOVANNI ...