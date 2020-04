EvolaBenedetta : Addio Gianni Mura, storie memorabili di calcio, ciclismo e osterie - zazoomnews : Addio a Gianni Mura storica firma di Repubblica - #Addio #Gianni #storica #firma - infoitcultura : FILASTROCCA DEL GREGARIO. 40 ANNI FA L'ADDIO A GIANNI RODARI - infoitcultura : Quarant'anni fa l'addio a Gianni Rodari, il maestro della fantasia - zazoomnews : Addio a Gianni Mura storica firma di Repubblica - #Addio #Gianni #storica #firma -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gianni

L'Unione Sarda.it

Se trovava qualcosa che gli piaceva, poi lo reiterava. Dal 1984 in Rai e inviato sui parquet, a bordo campo per le interviste, lavorando fianco a fianco con Gianni Decleva, in un rapporto di diverse ...Enciclopedico come un professore della Sorbona, sapeva indicare con un dettaglio anche dove cade l’ultimo raggio di sole. Perché il suo racconto ...