Addio a Gianni Mura | storica firma di Repubblica

(Di sabato 21 marzo 2020) È morto, giornalista e scrittore, dal 1976di, 74 anni, si è spento questa mattina all'ospedale di Senigallia (Ancona), per un attacco cardiaco improvviso. Nato a Milano nel 1945, ha scritto pagine memorabili sullo sport e l'Italia degli ultimi decenni, dal calcio al ciclismo. Tra i tanti libri, nel 2007 scrisse il suo primo romanzo, "Giallo su giallo", vincitore del Premio Grinzane: è stato tra i più grandi cronisti del Tour de France.

NexusZerosei : @twittanto2 @una_su_zero @LucianoSpinosi @Gianni_Pisa Lei ha necessità di ragionare per stereotipi e pregiudizi. No… - assurdistan : @Diegorusso626 @GianzDav @DavideScotti29 @AlessioParodi3 @ArkadiMaslow @pbiagiola @uelves123 @Diesira3 @GVergnasco… - TonyMarti : Un altro personaggio molto popolare del giornalismo sportivo che ci lascia: dopo Gianni Mura, addio anche a Franco… - LibreriaPino : Quarant'anni fa l'addio a Gianni Rodari, il maestro della fantasia... - tuttobiciweb_it : 40 anni fa l'addio a Gianni #Rodari. Ricordate la sua #Filastrocca del gregario? -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gianni

L'Unione Sarda.it

Forza Italia e Lega -ma probabilmente non FdI- sarebbero in prima linea in questa eventualità, tanto che si vocifera che Silvio Berlusconi sia, politicamente parlando, di ottimo umore. A quattro giorn ...È l'addio a tre personaggi carissimi al pubblico che si può osservare anche da un altro ... Accadde con l'ormai storico sketch a Un due tre nel 1959, quando i due osarono ironizzare sulla caduta del ...