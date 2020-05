Coronavirus, in Sicilia arriva la cura della polmonite con il farmaco Tocilizumab (Di venerdì 13 marzo 2020) In Sicilia due ospedali hub per acquisto del farmaco Tocilizumab normalmente utilizzato per la cura dell’artrite. La molecola prodotta dalla Roche sarebbe risultata idonea alla cura della polmonite causata dal Covid-19. L’ospedale “Villa Sofia-Cervello” di Palermo e il policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania saranno i due hub per l’acquisto e lo smistamento del RoActemra (Tocilizumab),. Si tratta del medicinale finora utilizzato, con successo, per il trattamento dei pazienti affetti da polmoniti causate dal Covid-19. A deciderlo è l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. In una nota indirizzata ai dirigenti generali delle Aziende sanitarie, il componente del governo Musumeci ha individuato la struttura palermitana come riferimento per i Centri ospedalieri del bacino occidentale (Agrigento, Caltanissetta, Palermo e ... Leggi su direttasicilia Avanza il Coronavirus in Sicilia - sono 130 i tamponi positivi

Il Coronavirus esplode in Sicilia - sono 115 i tamponi positivi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Governatore della Sicilia : “Ho visto troppa gente senza mascherina - a metà maggio nuova ordinanza” (Di venerdì 13 marzo 2020) Indue ospedali hub per acquisto delnormalmente utilizzato per ladell’artrite. La molecola prodotta dalla Roche sarebbe risultata idonea allacausata dal Covid-19. L’ospedale “Villa Sofia-Cervello” di Palermo e il policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania saranno i due hub per l’acquisto e lo smistamento del RoActemra (),. Si tratta del medicinale finora utilizzato, con successo, per il trattamento dei pazienti affetti da polmoniti causate dal Covid-19. A deciderlo è l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. In una nota indirizzata ai dirigenti generali delle Aziende sanitarie, il componente del governo Musumeci ha individuato la struttura palermitana come riferimento per i Centri ospedalieri del bacino occidentale (Agrigento, Caltanissetta, Palermo e ...

Regione_Sicilia : ?? #CoronavirusSicilia per province (6 maggio 2020) - - SkyTG24 : Coronavirus in Sicilia, in arrivo una seconda nave per quarantena migranti. Diretta - Regione_Sicilia : #Coronavirus, prosegue distribuzione Dpi da parte della Regione - - RobertoTerenzi1 : RT @RadioSavana: Continuano senza sosta gli sbarchi delle #risorseINPS clandestini. Ieri in Sicilia (Torre Salsa) altri 50, indisturbati, s… - antoniettaciont : RT @RadioSavana: Continuano senza sosta gli sbarchi delle #risorseINPS clandestini. Ieri in Sicilia (Torre Salsa) altri 50, indisturbati, s… -