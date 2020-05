Avanza il Coronavirus in Sicilia, sono 130 i tamponi positivi (Di venerdì 13 marzo 2020) Non si ferma l’Avanzata del Coronavirus in Sicilia dove vengono registrati 15 casi in più rispetto a ieri. I dati sono stati pubblicati dalla Regione Siciliana e riguardano i tamponi risultati positivi inviati allo Spallanzani di Roma. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi, venerdì 13 marzo,, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi negativi analizzati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 1.496, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 130 campioni (15 più di ieri). Risultano ricoverati 44 pazienti (dieci a Palermo, quindici a Catania, sei a Messina, uno a Caltanissetta, quattro ad ... Leggi su direttasicilia Protocollo anti-Coronavirus nei bed and breakfast/ Airbnb : "Pulizia avanzata e..."

Coronavirus - nel decreto gli standard delle ‘Fasi 2A e 2B’ : “Così si passa dalla transizione alla avanzata. Nella Fase 3 solo con vaccino o cure”

Coronavirus - la speranza di una cura : "Diversi vaccini in fase avanzata di sviluppo" (Di venerdì 13 marzo 2020) Non si ferma l’ta delindove vengono registrati 15 casi in più rispetto a ieri. I datistati pubblicati dalla Regionena e riguardano irisultatiinviati allo Spallanzani di Roma. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi, venerdì 13 marzo,, in merito all’emergenza, così come comunicato dalla Regionena all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, inegativi analizzati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania)1.496,stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 130 campioni (15 più di ieri). Risultano ricoverati 44 pazienti (dieci a Palermo, quindici a Catania, sei a Messina, uno a Caltanissetta, quattro ad ...

iicMonaco : RT @Villa_Vigoni: Continua il dibattito tra Italia e Germania su possibili strumenti per far fronte all'emergenza economica causata dal cor… - ItalyinGermany : RT @Villa_Vigoni: Continua il dibattito tra Italia e Germania su possibili strumenti per far fronte all'emergenza economica causata dal cor… - interrisnews : Ecco come il #coronavirus avanza negli altri #Stati del #mondo, dagli #Usa al #Brasile, dal #Pakistan al #Vaticano… - Villa_Vigoni : Continua il dibattito tra Italia e Germania su possibili strumenti per far fronte all'emergenza economica causata d… - tvsvizzera : Approcci diversi nei due paesi al mondo più colpiti dal #coronavirus : mentre nel Regno Unito si avanza coi piedi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Avanza Coronavirus Il Coronavirus non avanza più: ecco perché il virus fa meno paura Salernonotizie.it Crisi del settore turistico-balneare, da ‘La Calabria che vogliamo’ proposte per salvare lidi e stabilimenti

Catanzaro - Con l’estate oramai alle porte, quest’anno più che mai il settore turistico-balneare si trova ad affrontare la bella stagione, con nuove difficoltà. La bella stagione si preannuncia infatt ...

"Corsi per aspiranti Oss bloccati? Ecco come possono ripartire"

Le proposte della Federazione italiana operatori socio-sanitari alla Regione. "Evitare il declino della buona formazione" VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa PALERMO – La Sicilia ria ...

Catanzaro - Con l’estate oramai alle porte, quest’anno più che mai il settore turistico-balneare si trova ad affrontare la bella stagione, con nuove difficoltà. La bella stagione si preannuncia infatt ...Le proposte della Federazione italiana operatori socio-sanitari alla Regione. "Evitare il declino della buona formazione" VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa PALERMO – La Sicilia ria ...