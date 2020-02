Virus, la mozione di Forza Italia per salvare l'economia lombarda: "Istituire Zone economiche speciali" (Di venerdì 28 febbraio 2020) Lavinia Greci Il capogruppo alla Camera Gelmini e il coordinatore Salini propongono l'istituzione di queste aree per superare la crisi degli ultimi giorni: "Le aziende e le piccole medie imprese lombarde trainano il prodotto interno lordo Italiano e rischiano una drastica contrazione del fatturato" Per contenere il rischio recessione causato dall'emergenza coronaVirus, è arrivata la proposta di inserire la Lombardia tra le regioni in cui è possibile Istituire "Zone economiche speciali". La decisione di lanciare questa iniziativa arriva da Forza Italia, tramite l'annuncio fatto in queste ore dal capogruppo alla Camera, Mariastella Gelmini, e dall'eurodeputato e coordinatore lombardo degli azzurri Massimiliano Salini. La mozione urgente "La richiesta al governo di avviare il procedimento per riconoscere l'intero territorio regionale come area depressa, in questo caso a causa ... Leggi su ilgiornale

DomenicoAchab : @matteosalvinimi Senatore ma ha intenzione o no di presentare la mozione di sfiducia al Conte2 per la disastrosa ge… - vocedelpatriota : Corona virus ed economia. De Carlo: “Una mozione nei consigli comunali per sostenere le imprese. Soluzioni concrete… - dariovioli : ??CORONA VIRUS-AIUTI CONCRETI AI TERRITORI Questa sera,nella parte finale del consiglio regionale della Lombardia,… -