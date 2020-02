Valencia-Betis, Liga: news, pronostico, formazioni (Di venerdì 28 febbraio 2020) Valencia - Betis sabato ore 16:00 Settimo in classifica e lontano cinque punti dal quarto posto, il Valencia attraversa il suo peggior momento stagionale. Le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite hanno determinato, oltre al ritardo in classifica in campionato, l'eliminazione dalla Coppa del Re e quella probabile in Champions League contro l'Atalanta di Gasperini, che ha vinto per 4-1 la partita di andata a San Siro, dieci giorni fa. Sabato scorso, in uno scontro diretto che avrebbe potuto quantomeno alimentare le speranze di una risalita in campionato, il Valencia ha pesantemente perso 3-0 all'Anoeta contro la Real Sociedad. Come se non bastasse, la notizia di un primo caso di contagio da nuovo coronavirus nella Comunità Valenciana ha indotto la società ad annullare per precauzione tutte le conferenze stampa e gli incontri pubblici prima della partita contro il Betis. ... Leggi su ilveggente

infobetting : Valencia-Real Betis: formazioni, quote, pronostici. I Pipistrelli cercano una - NBast1 : Il #Valencia ha inviato la documentazione alla Lega calcio spagnola per sostituire l’infortunato #Garay, intervenen… - sportnotizie24 : #Valencia-#Betis, le probabili formazioni: sfida tra due squadre in crisi -