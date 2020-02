Unione Industriali Napoli, primo soccorso in azienda: due giornate di formazione a Palazzo Partanna (Di venerdì 28 febbraio 2020) Giovedì 19 e venerdì 20 marzo 2020 a Palazzo Partanna, sede dell’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli) si svolgeranno corsi di formazione base e di aggiornamento per addetti al primo soccorso aziendale, resi obbligatori dalla normativa vigente (art. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/08 e succ. mod.). Riguardo la formazione base sono previste 16 ore di formazione per le aziende di gruppo A. Rientrano in tale gruppo i seguenti casi: I) Aziende o unità produttive con attività Industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui ... Leggi su ildenaro

