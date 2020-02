Trento, minacce a leader di Casapound: "Nelle Foibe c'è ancora posto" (Di venerdì 28 febbraio 2020) Salvatore Di Stefano Filippo Castaldini, responsabile di Trento di Casapound, non è nuovo a subire minacce di questo tipo. Stavolta però ha voluto replicare alle ignobili scritte apparse su di un muro nel centro di Trento "Castaldini, Nelle Foibe c'è ancora posto". Queste orribili minacce, seguite da uno "smile" di sberleffo ulteriore, sono apparse ieri su di un muro a ridosso del centro della città di Trento ed indirizzate a Filippo Castaldini, il responsabile locale della sezione di Trento di Casapound, noto movimento italiano di estrema destra. E' la stesso destinatario delle vili minacce a voler replicare, sulla propria pagina Facebook, agli autori delle scritte apparse sui muri trentini: "Non sono solito dare spazio a questi gesti però questa volta una cosa la voglio dire. Perché si parla di migliaia di infoibati barbaramente uccisi dai partigiani con la sola “colpa” di ... Leggi su ilgiornale

Mirkosway74 : RT @andreabonazzabz: Solidarietà al camerata @CastaldiniCPI Vomito e risate per i nuovi '#partigiani' che vorrebbero tornare a infoibare ch… - ciafapino : RT @andreabonazzabz: Solidarietà al camerata @CastaldiniCPI Vomito e risate per i nuovi '#partigiani' che vorrebbero tornare a infoibare ch… - CastaldiniCPI : RT @andreabonazzabz: Solidarietà al camerata @CastaldiniCPI Vomito e risate per i nuovi '#partigiani' che vorrebbero tornare a infoibare ch… -