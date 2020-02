Sognava di Diventare Cristiano Ronaldo: Ibrahim È Morto, Ucciso dalla Leucemia (Di venerdì 28 febbraio 2020) Era scappato dal suo Paese di origine, il Gambia, quando era piccolissimo. Non aveva neppure sedici anni. Aveva affrontato il deserto, le intemperie, la prigionia e la traversata del Mediterraneo per arrivare in Italia. Una volta arrivato, Ibrahim Gaye aveva scoperto la sua malattia, la Leucemia. Nonostante ciò, continuava a voler realizzare il suo sogno: Diventare un calciatore alla pari di Cristiano Ronaldo. In un intervista rilasciata a Repubblica qualche tempo fa, aveva raccontato: “La paura in certi momenti non esiste. Esistono la vita e la morte“. Due giorni fa, però, le condizioni di salute di Ibrahim sono peggiorate improvvisamente. Per lui, si è reso necessario il ricovero immediato presso il reparto di ematologia dell’Ospedale Civico di Palermo. Ma il ragazzo cambiano sentiva già che quella sarebbe stata la sua ultima volta nella struttura ospedaliera. ... Leggi su youreduaction

