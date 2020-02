Serena Enardu risponde al no di Pago per le nozze: maretta per il mancato matrimonio (Foto) (Di venerdì 28 febbraio 2020) Giocano a chi scappa prima Serena Enardu e Pago? Forse no ma questa volta è il cantante che frena sul matrimonio (foto). Dopo l’intervista sulla rivista Chi lui conferma tutto sui social, per il momento le nozze con Serena non sono il suo obiettivo principale. La coppia in albergo a Milano si stava preparando per uscire, la Enardu già pronta, Pago ancora senza maglia e con la piastra da passare sui capelli. Serena ha approfittato per una diretta con i suoi follower e per rispondere ai più curiosi. Dopo un po’ di chiacchiere è arrivata la domanda precisa se le avesse fatto male leggere l’intervista del suo compagno sul matrimonio che per il momento non ci sarà. Con il sorriso ha cercato di nascondere la sua delusione mentre Pago ha svelato in modo ironico che c’è stata un po’ di maretta tra loro. IN AMORE VINCE CHI FUGGE E ADESSO TOCCA A Pago Il vantaggio in questo momento è di ... Leggi su ultimenotizieflash

trash_italiano : Ho visto così tante volte Serena Enardu al #GFVIP che per un secondo ho pensato fosse lei la conduttrice. - trash_italiano : Se non fosse per Serena Enardu che entra ed esce con la stessa facilità con cui si entra in un centro commerciale - trash_italiano : MA QUALE ISOLAMENTO ALFONSO: SONO ENTRATE 374 PERSONE, 3859 SORPRESE E SERENA ENARDU CHE ORMAI HA LA TESSERA PUNTI. #GFVIP -