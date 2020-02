“Scusate”. Lilli Gruber, succede durante la diretta di Otto e mezzo: il pensiero è andato subito lì (Di venerdì 28 febbraio 2020) A Otto e mezzo si parla di coronavirus e Lilli Gruber trova il modo di scherzarci sopra. La puntata è quella di mercoledì 26 febbraio. Lilli Gruber era in studio con Beppe Severgnini e il virologo Fabrizio Pregliasco, presenza fissa in questi giorni un po’ ad ogni latitudine televisiva. Nei primi secondi del programma, Lilli Gruber spiega che, ancora una volta, si parlerà proprio di coronavirus. Dunque, ecco che passa a presentare il virologo Pregliasco. E proprio in quel momento, la conduttrice viene interrotta da un colpo di tosse: “Ecco, è stato in onore suo”, ha commentato con ironia Lilli Gruber. Immediatamente il video si è diffuso in rete e l’ironia social si è moltiplicata a stemperare anche la situazione, e in certi casi la psicosi, che il Paese sta affrontando. Continua dopo la foto Sulla situazione attuale si è espresso anche il presidente della Repubblica ... Leggi su caffeinamagazine

Noovyis : (“Scusate”. Lilli Gruber, succede durante la diretta di Otto e mezzo: il pensiero è andato subito lì) Playhitmusic… - franceffe71 : scusate ma che ci fa lilli gruber a #upas? -