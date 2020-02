Regina Elisabetta non accetta: caos per Henry e Meghan, incinta di nuovo (Di venerdì 28 febbraio 2020) Alcuni rumors lasciano intendere che Meghan Markle, a distanza di poco tempo dal primo figlio, sia di nuovo incinta. La rivelazione perviene da una fonte vicina ai Duchi del Sussex, che forniscono delle informazioni approfondite che farebbero pensare ad una seconda gravidanza. Il sospetto della gravidanza La bella ex attrice Meghan e il Principe Harry hanno avuto il loro primo figlio, Archie, lo scorso 6 maggio. Inevitabilmente, fin dai primi giorni il piccolo è stato esposto alle telecamere. Questa “eccessiva” esposizione pare aver contribuito all’allontanamento dei Duchi dalla Corona e alla decisione di trasferirsi in Canada, paese natale della duchessa. Anche le ex del principe Harry hanno sofferto di questo problema tanto da lasciarlo proprio per questo motivo. A differenza di queste, Meghan, rispose bene a tale “stile di vita” fino ... Leggi su velvetgossip

