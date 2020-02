Probabili formazioni | ventiseiesima giornata di Serie A | come scenderanno in campo le

Probabili formazioni Napoli Torino/ Diretta tv - Gattuso senza Mertens (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Torino: Diretta tv e orario. Ecco le mosse degli allenatori alla vigilia della partita per la 26^ giornata di Serie A.

Juventus-Inter - Probabili formazioni : Sarri col tridente - Conte punta sulla qualità : Domenica sera alle 20.45 a Torino scenderanno in campo Juventus e Inter per il Derby d'Italia a porte chiuse causa emergenza Coronavirus. Sarri potrebbe proporre un tridente con Cr7-Dybala-Cuadrado e Higuain di nuovo in panchina. Conte ha le idee più chiare: 3-5-2 titolare con tutta la qualità della rosa in campo, da Handanovic a Eriksen.Continua a leggere

Probabili formazioni 26^ giornata : Juventus-Inter - rischia Pjanic? Conte con Bastoni dal 1' : Probabili formazioni 26 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio del 26° turno di Serie A. 4 match a porte chiuse, in particolare Juventus-Inter, sfida che si giocherà senza la presenza del pubblico pagante. Allarme Coronavirus da non sottovalutare, con il prefetto della Regione Piemonte pronto a confermare totalmente la decisione di disputare il match […] L'articolo Probabili formazioni 26^ giornata: Juventus-Inter, rischia ...

Serie B - Entella-Crotone : Probabili formazioni - quote e pronostico : Serie B, Entella-Crotone: probabili formazioni, quote e pronostico Uno degli incontri della 26esima giornata di Serie B è Entella-Crotone, che si svolgerà venerdì 28 febbraio allo Stadio Comunale di Chiavari a porte chiuse, essendo la Liguria una delle regioni colpite dalla diffusione del Corona virus. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21.00. L’Entella, decima forza della Serie cadetta, è reduce da una sonora sconfitta ...

Juventus-Inter in tv - orario e streaming : data - programma - Probabili formazioni : La ventiseiesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, la settima di ritorno, si giocherà tra sabato 29 febbraio e lunedì 2 marzo. Tra sei le partite in programma domenica 9, quella prevista alle ore 20.45 metterà di fronte Juventus ed Inter. Padroni di casa col 4-3-3, ospiti con il 3-5-2. L’incontro si disputerà a porte chiuse. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari della partita della ventiseiesima ...

Cagliari-Roma in tv - orario e streaming : data - programma - Probabili formazioni : Nuovo appuntamento con la Serie A di calcio 2020, giunta al suo turno numero 26, che vedrà la Roma di Paulo Fonseca affrontare il Cagliari in trasferta, per una sfida da vincere a tutti i costi per continuare a sognare l’approdo in Champions League. La partita si svolgerà dunque domenica 1 marzo 2020, a partire dalle ore 18.00, presso la Sardegna Arena della città isolana, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, ...

Sassuolo-Brescia in tv - orario e streaming : data - programma - Probabili formazioni : Nella ventiseiesima giornata della Serie A 2019-2020, il Sassuolo vuole tornare a fare punti. I neroverdi al Mapei Stadium, a porte chiuse a causa delle disposizioni sanitarie legate al CoronaVirus, attendono “Le Rondinelle” del Brescia: una sfida tutta da decifrare, visto che gli uomini di De Zerbi devono ancora capire a che tipo di campionato possono aspirare, mentre a quelli di Lopez non sono rimaste più molte chance se vogliono ...

Parma-Spal in tv - orario e streaming : data - programma - Probabili formazioni : Dopo le emozioni delle Coppe Europee torna questo fine settimana la Serie A di calcio 2020, e lo fa con la sua giornata numero 26, che tra le altre sfide prevede anche il derby dell’Emilia Romagna tra Parma e SPAL, che metterà di fronte due formazioni assetate di punti, in una partita dal sapore storico. Il match si svolgerà domenica 1 marzo 2020, alle ore 15.00, presso lo Stadio Ennio Tardini della città ducale, e sarà trasmessa in ...

Lecce-Atalanta in tv - orario e streaming : data - programma - Probabili formazioni : Ventiseisima giornata di gare nella Serie A di calcio maschile 2019/2020, con la settima giornata del girone di ritorno che vedrà impegnati nel match di domenica 1 marzo i bergamaschi di Gian Piero Gasperini sul mai banale campo (ricordiamo come anche Juventus e Inter si siano fermate qui) del Lecce di mister Fabio Liverani. La gara del Via del Mare è in programma, salvo controindicazioni sanitarie per la questione Coronavirus, per le 15 di ...

Milan-Genoa in tv - orario e streaming : data - programma - Probabili formazioni : La ventiseiesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, la settima di ritorno, si giocherà tra sabato 29 febbraio e lunedì 2 marzo. Tra sei le partite in programma domenica 1, quella prevista alle ore 12.30 metterà di fronte Milan e Genoa. Padroni di casa col 4-4-2, ospiti con il 3-4-1-2. L’incontro si disputerà a porte chiuse. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari della partita della ventiseiesima ...

Napoli-Torino in tv - orario e streaming : data - programma - Probabili formazioni : Torna in campo la Serie A 2019-2020 di calcio con una delle grandi classiche. Domani sera, sabato 29 febbraio, infatti, si giocherà un attesissimo Napoli-Torino allo stadio San Paolo della città partenopea, per una sfida che metterà sul piatto tre punti di grande importanza per entrambe le contendenti. Gli azzurri proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria che li avvicinerebbe a zone più interessanti di classifica, con ...

Udinese-Fiorentina in tv - orario e streaming : data - programma - Probabili formazioni : Ventiseisima giornata di gare nella Serie A di calcio maschile 2019/2020, con la settima giornata del girone di ritorno che vedrà impegnati nel match di sabato 29 febbraio i bianconeri guidati dall’argentino Rodrigo De Paul contro la banda viola di mister Beppe Iachini. Il match è in programma per le 18, salvo controindicazioni per la questione sanitaria legata al Coronavirus. Entrambe impegnate nell’ultima giornata di Serie A, tra ...

Lazio-Bologna in tv - orario e streaming : data - programma - Probabili formazioni : Turno casalingo per la Lazio nella ventiseiesima giornata della Serie A 2019-2020. I biancocelesti all’Olimpico attendono i rossoblu del Bologna: una sfida importante per provare a proseguire nel cammino verso lo scudetto. Andiamo a scoprire il programma della sfida e le probabili formazioni. Serie A 2019-2020 26esima giornata Sabato 29 febbraio h 15.00 Lazio-Bologna Diretta TV su Sky Sport Serie A Diretta streaming in abbonamento su Sky ...

Probabili formazioni Serie A 2019/2020 - la guida alla 26ª giornata : Probabili Formazioni Serie A 2019/2020: ecco come scenderanno in campo le venti squadre La Serie A 2019/2020 è iniziata sabato 24 agosto 2019 e si concluderà domenica 24 maggio 2020. Le soste per le Nazionali saranno quattro: l’8 settembre 2019, il 13 ottobre 2019, il 17 novembre 2019 e il 29 marzo 2020. La pausa invernale è prevista dal 23 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020. I turni infrasettimanali saranno il 25 settembre 2019, il 30 ...