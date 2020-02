Omicidio Indelicato, Nicoletta accoltellata da un soggetto mancino: come Margareta Buffa (Di venerdì 28 febbraio 2020) Alcuni colpi sono stati inferti da soggetto mancino, proprio come Margareta Buffa, coimputata, con Carmello Bonetta, al processo per l'Omicidio di Nicoletta Indelicato. La ragazza fu uccisa e data alle fiamme nelle campagne di Marsala un anno fa. Secondo l'autopsia, a sferrare i colpi, oltre al Bonetta, reo confesso, sarebbe stata una mano mancina, come quella di Buffa. La ragazza ha sempre negato di aver partecipato al delitto. Leggi su fanpage

BeliceIt : Omicidio Nicoletta Indelicato, chiesta la condanna a 30 anni per Bonetta - palermo24h : Il processo per l’omicidio di Nicoletta Indelicato e i sorrisini di Margareta in aula -