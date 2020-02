Morgan presenta la fidanzata incinta alla mamma Luciana (Di venerdì 28 febbraio 2020) Dopo il caos di Sanremo, la squalifica e il Bugogate, Morgan è tornato a godersi gli affetti. Specialmente sua mamma Luciana, che è stata in trasmissione da Caterina Balivo per poter difendere il figlio: Io da mamma devo difendere mio figlio perché lui ha dedicato la vita alla musica. E se ha fatto degli errori li ha fatti anche perché è stato messo in condizione di farli. Io non so tutto quanto perché non sono riuscita a parlare con lui. Tutte le volte io faccio la mamma con lui. Lo sgrido e gli dico se esagera. Però sappiate che lui è un buono e ama talmente la musica che straborda per quello. Lui adora i classici ma non ha dato l’esame di pianoforte perché è sempre stato un po’ birichino. Mi è spiaciuto che il direttore d’orchestra non abbia speso una parola a parte dire che era fan dei Bluvertigo e mi spiace leggere su Internet quelle schifezze contro di lui. Morgan e il suo ... Leggi su velvetgossip

