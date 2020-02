Mediterraneo: cambiamenti climatici e degrado ambientale impattano su migrazioni ed economie (Di venerdì 28 febbraio 2020) L’ambiente e le sue interrelazioni con le dinamiche economiche e sociali nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, i cambiamenti climatici e il loro impatto sui territori, i costi in termini di mortalità, morbilità e qualità della vita dell’inquinamento ambientale sono i temi al centro del “Rapporto sulle economie del Mediterraneo 2019” (REM19) curato dall’Istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismed), che sarà presentato il prossimo 2 marzo a Napoli, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare (via Cesario Console 3/bis). All’evento, che si svolgerà nell’ambito della giornata di studi su “Clima, economia e ambiente”, prenderanno parte il ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, il segretario generale dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo Sergio Piazzi, il direttore del Dipartimento ... Leggi su meteoweb.eu

mik_ele87 : RT @ansa_ambiente: 'Mal di #clima' per #pesci e molluschi rende noto Fedagripesca-@Confcooperativ1. I cambiamenti #climatici hanno modifica… - Confcooperativ1 : RT @ansa_ambiente: 'Mal di #clima' per #pesci e molluschi rende noto Fedagripesca-@Confcooperativ1. I cambiamenti #climatici hanno modifica… - saluteenatura : RT @ansa_ambiente: 'Mal di #clima' per #pesci e molluschi rende noto Fedagripesca-@Confcooperativ1. I cambiamenti #climatici hanno modifica… -