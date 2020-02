Mariana Mazzucato: chi è l’economista chiamata da Conte per lavorare sul contrasto agli effetti del Coronavirus (Di venerdì 28 febbraio 2020) Gli economisti Mariana Mazzucato e Gunter Pauli “entrano” a Palazzo Chigi per lavorare alle misure di contrasto degli effetti economici del coronavirus. Il premier Giuseppe Conte ha infatti nominato i due economisti come suoi consiglieri proprio per lavorare ai diversi decreti anti-coronavirus. Mazzucato, romana, ma cresciuta professionalmente negli Usa è docente di Economia dell’innovazione e del valore pubblico presso l’università di Londra. Pauli è un economista di ordine belga, tra i primi promotori dell’ “economia blu”, che fa dello sviluppo sostenibile il suo perno. Mariana Mazzucato: chi è l’economista chiamata da Conte per lavorare sul contrasto agli effetti del Coronavirus Mazzucato è anche la fondatrice-direttrice dell’Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP), ma ha insegnato anche alla New York University e ... Leggi su nextquotidiano

