Londra, gli ambientalisti vincono contro il governo: niente terza pista all’aeroporto di Heathrow (Di venerdì 28 febbraio 2020) Il governo non ha dato sufficienti rassicurazioni sull’impegno a tenere in conto, nell’esecuzione del progetto, gli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi sul clima in materia di riduzione di emissioni nocive. Con queste motivazioni una Corte d’appello britannica ha accolto il ricorso presentato da gruppi di ecologisti, e sostenuto fra gli altri dal sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, contro il via libera dato di recente dopo molte esitazioni del governo Tory di Boris Johnson al progetto per la terza pista dell’aeroporto londinese di Heathrow. Secondo i vertici di Greenpeace Uk e di altre associazioni ambientaliste promotrici del ricorso, il verdetto della Corte d’appello “fa a pezzi” il controverso progetto – contestato a suo tempo anche da parte dei deputati della maggioranza Tory in Parlamento – dell’espansione dello scalo. Mentre il sindaco ... Leggi su ilfattoquotidiano

EnricoLetta : Più #istruzione e più #cultura salveranno l’Europa e l’idea di integrazione. Se gli Stati non bloccheranno UE in qu… - dreamslover94 : Ora qualcuno mi spiega perché quattro (4) date a Londra????? MA PERCHÉ????? Ma il testo d’Europa no? Ogni volta, l… - Noovyis : (Londra, gli ambientalisti vincono contro il governo: niente terza pista all’aeroporto di Heathrow) Playhitmusic - -