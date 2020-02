LIVE F1, Test Barcellona 2020 in DIRETTA: un buon Leclerc vicino alla vetta, si riparte alle 14.00 (Di venerdì 28 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SESSIONE DEL MATTINO Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.02: Si conclude dunque questa sessione mattutina di prove dell’ultima giornata di Test a Barcellona: comanda Daneiel Ricciardo con Renault a precedere la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Non hanno spinto al massimo, probabilmente, sia il 22enne nativo del principato che il 6 volte iridato, che hanno lavorato sui singoli settori della pista. Appuntamento dunque alle ore 14.00, con Leclerc che ultimerà il lavoro in Ferrari. Nel pomeriggio ci sarà Verstappen su una Red Bull che ha girato poco con Albon, per via dell’uscita di pista del thailandese. 13.00: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato al termine della sessione mattutina dell’ultima giornata di Test a Barcellona: 1 Daniel RICCIARDO ... Leggi su oasport

