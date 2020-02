Leonardo, tre ministri all’inaugurazione dell’Aerotech Campus di Pomigliano d’Arco (Di venerdì 28 febbraio 2020) “L’inaugurazione dell’Aerotech Campus allo stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, è espressione del lavoro che il gruppo sta portando avanti per il futuro”. Lo ha dichiarato il capo della divisione aerostrutture di Leonardo, Giancarlo Schisano, all’evento “Innovare per crescere” organizzato oggi presso lo stabilimento. “Il Campus, oltre ad ospitare nuove attività di ricerca e sviluppo, sarà sede di un corso di formazione in ingegneria aeronautica organizzato insieme all’università Federico II: stiamo portando le università qui nello stabilimento per avviare un processo di osmosi che farà crescere Leonardo e la regione”, ha detto Schisano, aggiungendo che ciò “ci consentirà di anticipare i trend che caratterizzeranno il settore in futuro”. “Nello stabilimento di Pomigliano ... Leggi su ildenaro

