Le maschere iperrealistiche sono gli antenati dei deepfake (Di venerdì 28 febbraio 2020) I deepfake ci preoccupano, ma anche nella vita reale non dovremmo sottovalutare chi bara con l’identità: le maschere iperrealistiche per camuffare il viso non vengono utilizzate soltanto al cinema, lo sapevate? In questo video, il giornalista di Wired Usa Matt Simon intervista il ricercatore Rob Jenkins, uno psicologo che ha pubblicato diversi studi sulla percezione facciale. Come spiega Jenkins, anche gli esperimenti scientifici confermano che spesso le persone non sono in grado di cogliere la differenza tra un volto in carne e ossa e uno sintetico. In generale, siamo pochi attenti alle facce altrui e le maschere troppo vere per essere finte sono troppo lontane dall’immaginario comune per dare nell’occhio. Eppure, grazie anche all’evoluzione dei materiali, oggi sono più accessibili di ieri – e sarebbe anche riduttivo chiamarle maschere: spesso si tratta di ... Leggi su wired

