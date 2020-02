“Le condizioni qui a Wuhan sono molto peggio di quanto possiate immaginare” (Di venerdì 28 febbraio 2020) Due infermiere di Guangzhou – l’antica città di Canton nel Sud della Cina – spedite in missione a Wuhan per unirsi ai colleghi provenienti da tutto il paese nella lotta contro l’epidemia, hanno scritto una lettera aperta all’autorevole rivista scientifica “The Lancet”, per chiedere l’aiuto della comunità internazionale e denunciare una situazione “inimmaginabile”: “Le condizioni qui a Wuhan sono molto peggio di quanto possiate immaginare”, scrivono le due infermiere. Il drammatico appello, che rischiava di mettere seriamente in dubbio i proclami trionfalistici del governo di Pechino, è diventato anche un inquietante “giallo”: dopo meno di 24 ore dalla sua pubblicazione sul sito web della prestigiosa rivista scientifica, infatti, la lettera sarebbe stata “ritirata” su ... Leggi su huffingtonpost

makkox : insomma, il protocollo appena letto da Fontana su sky non prevedeva il tampone se uno si presentava in ospedale con… - tg2rai : #Tg2Dossier, 'Concordia in Antartide', II parte del reportage nel 7°continente dove si concentra la ricerca di molt… - LegaSalvini : Riccardo Molinari: 'Oggi abbiamo affrontato una serie di tematiche strettamente connesse: il fisco, la previdenza e… -