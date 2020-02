Il virus paralizza il mercato globale

Coronavirus - Conte : “Non si può paralizzare il Paese. Basta allarmismi” : "Il governo fin dall'inizio ha affrontato con grande responsabilità l'emergenza: abbiamo seguito una linea di massima precauzione mettendo in atto tutte le misure suggerite dalla comunità scientifica. No ad allarmismi, non dobbiamo aver paura": così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi in conferenza stampa.Continua a leggere

Coronavirus : Conte - 'cautela ma paese non si deve paralizzare' : Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Io posso dire che il governo, sin dall'inizio, ha affrontato con grande responsabilità un'emergenza che non riguarda solo l'Italia ma tutti i paesi, chi più chi meno, e che riguarderà sempre più paesi, anche quelli che al momento sono meno coinvolti. Abbiamo agito con grande responsabilità, in piena trasparenza, adottando la linea di massima ...

Coronavirus : Conte - 'Paese non può paralizzarsi - sarebbe danno insostenibile' : Napoli, 27 feb. (Adnkronos) – "Ora dobbiamo lavorare nell'ottica della massima prudenza, e porci nell'ottica che il paese non può paralizzarsi, con un aggravio economico difficilmente sostenibile". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Reale con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Coronavirus : Confcommercio Palermo - 'economia paralizzata per psicosi collettiva' : Palermo, 27 feb. (Adnkronos) - "L’economia è paralizzata e bisogna trovare subito le contromisure per impedire che la situazione possa provocare danni ancora più gravi a causa di una psicosi collettiva, irrazionale e autolesionista, provocata da una comunicazione in molti casi irresponsabile o super

Coronavirus : Confcommercio Palermo - ‘economia paralizzata per psicosi collettiva’ : Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – “L’economia è paralizzata e bisogna trovare subito le contromisure per impedire che la situazione possa provocare danni ancora più gravi a causa di una psicosi collettiva, irrazionale e autolesionista, provocata da una comunicazione in molti casi irresponsabile o superficiale, con affermazioni non sufficientemente ponderate”. Così la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio ...

Coronavirus : Confcommercio Palermo - ‘economia paralizzata per psicosi collettiva’ (2) : (Adnkronos) – Di Dio ha già chiesto alla confederazione nazionale che vengano estesi anche a Palermo i provvedimenti che il governo dovrà mettere in campo a sostegno delle imprese in ginocchio. “In particolare – dice – abbiamo chiesto la sospensione delle scadenze contributive e fiscali, l’estensione del fondo integrazioni salariali alle piccole e micro aziende e l’attivazione della cassa in deroga per ...

Coronavirus : Coldiretti - a Vò agricoltura paralizzata : Padova, 24 feb. (Adnkronos) - Vo’ Euganeo, il Comune padovano isolato per l’emergenza Coronavirus, è uno dei centri agricoli più importanti della provincia. In questi giorni di isolamento, in cui nessuna persona ma anche nessuna merce, tranne quelle deperibili, può entrare o uscire dal paese ai pied

Rassegna stampa del 24 febbraio : il coronavirus paralizza il Nord : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – E’ il coronavirus il tema del momento con l‘Italia, il terzo paese al mondo per numero di pazienti colpiti. E tutto ciò ha generato paura e caos con una decina di città che sono state completamente isolate, specie quelle col più alto numero di contagiati. Ma è il Nord ad essere stato paralizzato con posti di blocco alle frontiere e controlli serrati. Continuano, intanto, gli incontri tra ...

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Lombardia paralizzata : si pensa di chiudere anche i negozi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Coronavirus: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE Coronavirus: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 16.05 La comunità islamica ha sospeso tutte le preghiere all’aperto nelle zone di rischio. 16.03 anche il Friuli Venezia Giulia ha chiesto al Governo di chiudere le scuole e rinviare tutte le attività sportive. 15.56 Il G20 fa sapere che è pronto ad ...

Coronavirus - calcio paralizzato in Cina : le stelle del campionato sono rimaste all’estero : A causa del Coronavirus tutte le attività sportive in Cina sono sospese. Il campionato di calcio doveva iniziare in questo weekend, ma non sarà così e non si sa nemmeno quando si tornerà a giocare. I calciatori che militano nel campionato cinese sono tutti a riposo, o in vacanza. La nazionale di calcio femminile della Cina sta giocando le Qualificazioni ai Giochi 2020 e le gare casalinghe le disputa in Australia.Continua a leggere