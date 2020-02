Il meteo nell'epoca del CORONAVIRUS (Di venerdì 28 febbraio 2020) Ebbene sì, prendiamo in mano l'argomento. Un argomento quanto mai spinoso, da maneggiare con estrema cautela e senza avere la pretesa di sapere tutto. Siamo meteorologi, non virologi. In qualità di esperti meteo, evidentemente dobbiamo occuparci della correlazione CORONAVIRUS/condizioni meteo. In realtà se ne sono già occupati in tanti, forse troppi, anche chi non ha alcun titolo in materia. Ne abbiamo letto di tutti i colori: il virus verrà spazzato via dalla bella stagione, poi no, il virus potrebbe resistere anche al caldo. La realtà dei fatti, a nostro avviso, è che per il momento ne sappiamo troppo poco. Più di una semplice influenza? Non sta a noi dirlo, lo ripetiamo. Sicuramente ha un potenziale virologico pauroso, lo si evince dalla crescita esponenziale dei contagi. Ma proprio il fatto che secondo alcuni sia paragonabile al virus influenzale porta a credere che ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Meteo in Liguria, minime sotto zero nell'entroterra: riecco le temperature invernali - bnotizie : Forte scossa di terremoto oltre il quinto grado nell’isola dell’Ascensione: dati ufficiali del sisma nell’Atlantico… - sulsitodisimone : RT @ReteMeteoAmator: ??? #Neve '#rossa' sull'#Antartide. Cosa sta accadendo? Rete Meteo Amatori Tutte le risposte nell'editoriale ? https:/… -