Il fidanzato di Antonella Elia lite con Federica Panicucci: “Basta me ne vado” (Di venerdì 28 febbraio 2020) Pietro Delle Piane è ospite a Mattino Cinque da Federica Panicucci. In questa occasione ha voluto rivelare diversi retroscena relativi al rapporto con Antonella Elia. Si sono lasciati? Pietro Delle Piane e Antonella Elia vivono una stagione difficile del loro rapporto. Le cose si fanno complesse sopratutto per lei, infatti la donna è coinvolta ora in una rissa con Valeria Marini avvenuta sotto gli occhi di tutti. Pietro si dimostra sin da subito indispettito nello studio della Panicucci che cerca di creare una conversazione piacevole tra lui e tutti gli altri ospiti presenti. Pietro è amareggiato dalle domande poste tanto da minacciare l’abbandono del programma. “Se la trasmissione deve andare avanti così, mi alzo e me ne vado. Ho difficoltà così, siccome sono educato e non mi voglio arrabbiare questa mattina” dichiara Delle Piane mentre fa cenno di andare via. ... Leggi su velvetgossip

