Il coronavirus e l’insostenibile leggerezza della politica

L'immagine conta tanto in politica. Così come nella percezione delle persone. A ogni latitudine. Proprio per questo l'approccio dei politici e più in generale delle istituzioni deve sapersi adattare alle circostanze. E la politica dell'immagine deve in ogni caso poggiarsi su una capacità di affrontare i problemi, specie quelli reali, che sia in grado di crescere all'entità della sfida.La crisi derivante dal coronavirus ha fin qui dimostrato che in Italia queste due condizioni – capacità di affrontare seriamente i problemi e un'attenta regolazione dell'immagine verso i propri cittadini ma non solo, visto che le foto e i video fanno rapidamente il giro del mondo – sono state violate più volte nello spazio di poche settimane.A partire dalla mossa iniziale, ovvero chiudere il traffico aereo con la Cina ...

