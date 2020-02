Il coronavirus cambia i rituali del pallone: il Newcastle abolisce “l’high five” (Di venerdì 28 febbraio 2020) Vietato darsi la mano al mattino. Vietato darsi il cinque, magari persino al momento di una sostituzione. E’ il pallone al tempo del coronavirus, che corregge anche i suoi piccoli rituali. E così il medico del Newcastle ha decretato: stop il saluto del mattino, prima dell’allenamento. Basta lo sguardo. Lo scrive il Guardian. I giocatori di Steve Bruce ogni giorno si stringono vicendevolmente la mano, anche con i membri dello staff, prima di cominciare ad allenarsi. Ora non si può più fare. “C’è un rituale – dice il tecnico – ma il nostro dottore ci ha detto che non possiamo più darci la mano. Per fortuna abbiamo un grande medico sociale che ci segue e ci dice cosa fare o non fare. Conosciamo molto bene come funziona lo stato di quarantena quando c’è un’epidemia. A Natale s’era diffuso un virus all’interno dello spogliatoio, giocatori ... Leggi su ilnapolista

