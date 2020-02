"Ho scoperto di essere l’ex del nuovo fidanzato di Lady Gaga e questo mi ha insegnato tanto" (Di venerdì 28 febbraio 2020) “Un giorno ho scoperto di essere l’ex del nuovo fidanzato di Lady Gaga e questo mi ha insegnato qualcosa”. Così scrive Lindsay Crouse, redattrice del New York Times, diventata oggi la più celebre delle ex perché in passato legata a Michael Polansky, il nuovo compagno di Lady Gaga. Proprio sulle pagine del quotidiano americano, la Crouse ha voluto raccontare la scoperta della relazione tra i due e come abbia affrontato costruttivamente il paragone con l’artista.“Lady Gaga è fantastica. Confrontarsi con lei è incredibilmente motivazionale e vi consiglio di provarlo, a prescindere dalla relazione che avete con chi sta uscendo con lei”, ha scritto la giornalista che ha appreso della relazione tra il suo ex e la cantante attraverso i social.All’inizio di febbraio, infatti, l’artista aveva reso noto al mondo il ... Leggi su huffingtonpost

