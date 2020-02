Grande Fratello Vip | Valeria Marini e gli insulti di Antonella Elia | Fai schifo

Grande Fratello Vip - Antonella Elia vuole lasciare Pietro Delle Piane. Lui perde le staffe in diretta Tv (video) : Antonella non è più sicura della sua relazione con Pietro. Lui si difende, ospite da Federica Panicucci.

Grande Fratello Vip 2020 - Adriana Volpe in lacrime racconta di aver perso un bambino : Adriana Volpe Adriana Volpe è forse la concorrente che all’interno della casa del Grande Fratello Vip più si sta raccontando. A questo proposito, l’ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia ha rivelato un episodio molto delicato e doloroso del suo passato, e l’ha fatto nel momento in cui è stata chiamata a ripercorrere i momenti salienti della sua vita. Adriana ha raccontato di quando – prima ancora di concepire sua ...

Grande Fratello Vip - Valeria Marini dopo la rissa : “La Elia mi ha detto che le faccio vomitare perché sono ‘cucita’. Poi mi ha minacciata” : A poche ore dalla furibonda lite con Antonella Elia nella Casa del Grande Fratello, Valeria Marini non riesce a superare la cosa. “Le immagini le hanno viste tutti. C’è un regolamento e il regolamento va rispettato. Le mani addosso non si mettono. Lei mi ha messo le mani addosso e se non l’avessero tenuta, me le metteva ancora di più. Mi ha minacciato, poi vedranno. Lo vedrà Alfonso Signorini, lo vedranno tutti gli ...

Grande Fratello Vip 2020/ Adriana Volpe racconta del suo aborto : "Un baratro scuro.." : Grande Fratello Vip 2020, gruppo spaccato nella casa: Antonella Elia, isolata dal gruppo, chiude i rapporti con i compagni. "Non datemi fastidio", dice.

Grande Fratello Vip : notte d'amore tra Adriana Volpe e Zequila : Adriana Volpe al Grande Fratello Vip rimane protagonista del gossip: dopo il flirt con Andrea, ora Antonio Zequila torna a parlare della notte d’amore Adriana Volpe continua a stare al centro dell’attenzione in questo Grande Fratello Vip: divenuta nota negli ultimi mesi per la lite con Magalli, la conduttrice in questa nuova edizione del programma di Canale 5, è riuscita a catalizzare i telespettatori con la sua ...

Adriana Volpe ha perso un figlio : la delicata confessione al Grande Fratello Vip : Adriana Volpe nella casa del Grande Fratello Vip ha raccontato di aver perso un figlio prima della nascita di Gisele Si torna a parlare ancora una volta di Adriana Volpe, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Sono passate settimane dall’inizio del reality, tra i concorrenti si sta creando un legame sempre più forte, al punto da lasciarsi sfuggire tra loro ...

Antonella Elia e Valeria Marini - caos nella casa del Grande Fratello Vip 4 : E’ caos nel GF Vip, Valeria Marini e Antonella Elia alzano i toni e tutti gli occhi sono puntati su di loro, scopriamo cosa è successo Si sono alzati nuovamente i toni fra Valeria Marini e Antonella Elia. Tutti sanno che fra le due non corre buon sangue, le cose sono peggiorate da quando la Marini ha fatto ingresso nella casa del GF Vip. Le cose sono andate ancora peggio quando entrambe hanno cercato di accaparrarsi l’amicizia di Aristide, ...

Grande Fratello Vip : Adriana Volpe tocca il sedere a Andrea Denver (VIDEO) : Adriana Volpe e Andrea Denver sempre più vicini al GF Vip: lei gli tocca il sedere (VIDEO) Soprattutto in quest’ultimo periodo Andrea Denver e Adriana Volpe hanno legato tantissimo nella casa del Grande Fratello Vip. E ovviamente molti fan hanno già iniziato a fantasticare su una loro improbabile relazione amorosa. Finita qua? Ma nemmeno per idea perchè ecco arrivare un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti di stucco. Cos’è ...

Grande Fratello Vip - Adriana Volpe e il bimbo perso : "Quel silenzio assordante" : Il racconto di Adriana Volpe lascia tutti senza fiato. È sconvolgente quello che rivela. Nel confessionale del Grande Fratello Vip piange quando riavvolge il nastro dei ricordi. “Ho perso un figlio", tuona la Volpe. "Arrivata alla decima settimana, avrei dovuto fare la visita ginecologica assieme a

Grande Fratello Vip - Valeria Marini in lacrime : "Le botte che presi in passato" - il dramma sempre taciuto : Dopo gli spintoni e la rissa verbale con Antonella Elia, Valeria Marini è disperata. Piange all'interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che si avvicina alle battute finali. Nella sua mente affiorano ricordi che avrebbe voluto cancellare. E nel confessionale, ad un certo pu

GrandeFratello Vip - Adriana Volpe scoppia in lacrime e rivela : “Ho perso un figlio”. I coinquilini restano senza parole : Adriana Volpe ha fatto una confessione molto privata nella casa Grande Fratello Vip, rivelando quanto accadutole ormai dici anni fa. “Arrivata alla decima settimana, avrei dovuto fare la visita ginecologica assieme a mio marito. Ma il cuore del bambino non si sentiva – ha raccontato -. No, non si sentiva niente. Un silenzio assordante. E quindi abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte ho passato… Non ci ...

Grande Fratello Vip 2020/ Antonella Elia isolata dal gruppo : "non datemi fastidio" : Grande Fratello Vip 2020, gruppo spaccato nella casa: Antonella Elia, isolata dal gruppo, chiude i rapporti con i compagni. "Non datemi fastidio", dice.

Andrea Denver - la fidanzata svela : “Il Grande Fratello mi ha chiesto di inviargli un video ma non l’hanno mostrato” : La fidanzata di Andrea Denver fa sapere che il Grande Fratello Vip le ha aveva chiesto di inviare un video al gieffino, un video mai mostrato Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Anna Wolf, la fidanzata di Andrea Denver, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In molti nella casa più spiata d’Italia hanno ricevuto sorprese da fidanzati e ...

Grande Fratello Vip - raptus di Antonio Zequila con Antonella Elia : "Stanno limonando" - prego? : Scena hot al Grande Fratello vip. Succede di tutto nella casa di Canale 5, le quattro mura più spiate di tutta Italia. Non solo litigi (come avvenuto tra Valeria Marini e Antonella Elia, arrivate quasi alle mani), ma anche baci. Antonio Zequila infatti rispolvera le sue doti da latin lover e bacia a