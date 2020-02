Gli sbarchi di migranti in Italia nel 2020 sono aumentati del 948% (Di venerdì 28 febbraio 2020) Mauro Indelicato Questo mese di febbraio, in particolare, si è registrato un incremento non solo rispetto allo stesso mese del 2019 ma anche a quello del 2018: in totale, dal 1 gennaio sono arrivati in Italia 2.553 migranti I numeri di gennaio sul fronte sbarchi apparivano già preoccupanti, mostrando un trend in aumento di quasi il 700% su base annuale degli approdi di migranti irregolari. Adesso però la situazione sembra addirittura peggiorare: non solo per il sesto mese consecutivo, partendo da settembre 2019, si è registrato un aumento su base annuale del numero degli sbarchi, ma in questo febbraio per la prima volta dopo tanti anni l’incremento è anche su base pluriennale. In particolare, febbraio 2020 si chiuderà con un numero di arrivi superiore sia allo stesso periodo del 2019 che del 2018. In parole povere, la situazione sul fronte migratorio sta tornando sempre più ... Leggi su ilgiornale

matteosalvinimi : La mia intervista all'agenzia internazionale Bloomberg, dove ho ribadito, tra le altre cose, la necessità di fermar… - matteosalvinimi : È semplicemente folle che gli sbarchi proseguano come se nulla fosse, questo governo è ogni giorno più sconsiderato… - matteosalvinimi : A proposito di chi entra nel nostro Paese, da inizio anno gli sbarchi sono passati da 200 a 2.000! Alla faccia dei… -